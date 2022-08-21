國民黨競選台中市長連任的盧秀燕，19日推出首波競選廣告看板，打出「守護台中我堅持」標語，訴求溫柔堅定的力量。（圖／盧秀燕競選團隊提供）

盧秀燕17日獲國民黨中央正式提名競選連任，19日掛出競選看板。港媒指出，盧畫面由全白色系組成，且照片只有盧一個人，可見其對個人政績及形象的自信。反觀對手民進黨參選人蔡其昌，不僅老早就掛出看板，畫面色彩更是相當鮮豔奪目，且還站滿黨內議員選將，可見盧讓綠營壓力不小，必須搶先掛上看板，並以飽和搶眼的色調、人海戰術的構圖，來吸引民眾目光。

香港媒體《中評社》20日評論表示，盧秀燕競選看板走乾淨清新路線，她一人身穿全白休閒連帽T恤，露出溫暖的微笑搭配右手握拳姿勢，並寫著「守護台中」、「我堅持」標語，展現女性力量，與盧的「媽媽市長」形象相當契合。

蔡其昌則是老早就掛出競選看板，其顏色鮮艷宛如超級英雄電影海報，上面寫著「行動派」三個字，且畫面中不僅有蔡一人，身旁、身後更排排站了5位民進黨議員選將，與盧秀燕「一人出征」的形象差異極大，顯然欲藉飽和搶眼的色彩及畫面構圖，吸引路人的注目。

對此，評論分析，從盧秀燕、蔡其昌兩人看板風格差距，以及懸掛時間點來看，盧訴求柔和、溫暖、親切卻堅定的「媽媽市長」形象，顯見對自己執政台中的政績、形象充滿自信，選戰步調更是相當從容；反觀蔡則強打綠色意識並祭出人還戰術，應企圖喚起民進黨基本盤團結，力抗盧的高民調與高聲勢。