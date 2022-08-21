本周二（23日）是24節氣中「處暑」交界的日子，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，到9月7日為止，國際秩序與地緣政治除疫情外，包含生計、貿易活躍度等皆有可能生變。另外當天恰逢天赦日，若要納財、祈福、消災拜拜建議選在巳時、午時、酉時三個時段，會有天助之功。

邱彥龍老師表示，從23日進入處暑，一直到9月7日為止，冥王星逆行會凶星、羅喉漸漸甩開天王星，太陽磁場持續發威，這意味著正義崛起，是非對錯將攤在檯面上，國際秩序與地緣政治除疫情外，包含生計、安定度、貿易活躍度以及條約訂立皆有可能生變，舊思維會被顛覆，大家要學著順應新生活。

邱彥龍老師強調，這段期間宵小、暗黑產業開始流串，極惡之徒只有更惡，沒有良善，正邪與黑吃黑對抗的戲碼持續上演，特別是官商勾結、貪官汙吏或與黑幫勾結的人，將會被大量挖出檯面並中箭落馬。

而光明之人因為擁有正能量，所以這段時間好運接踵而來，建議保持正心正念，用智慧處理事情，共贏才能把事情做成、做大，太過自私反而讓好運遠離。

邱彥龍老師並以《易林·屯之井》卦「大蛇當路，使季畏懼。湯火之災，切近我膚。賴其天幸，趨於王廬。」提醒大家包含事業、財運、感情、健康、運勢等，都要先看清前面的路再前進，切勿著急。

此外這段時間需特別提防戲水、熱水、水火危險之事；健康方面則要多注意發燒、喉嚨發炎、傳染性疾病、皮膚過敏、糖尿病等慢性病、中風、精神衰弱錯亂、腫瘤、結石、長瘜肉、意外受傷等問題。

邱彥龍老師提到，今年處暑當天恰逢秋天的天赦日，建議要納財、祈福、消災拜拜者選在巳時（上午9點到11點）、午時（上午11點到下午3點）、酉時（下午5點到晚間19點）三個時段，會有天助之功，人生的道路會更上一層樓。