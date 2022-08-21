《數位中介服務法》草案目前在公聽會階段，還尚未送進立法院，但已引發外界反彈聲浪，NCC原預計下周舉辦的公聽會「已暫緩」。台北市議員張斯綱19日對此表示，此法一過所造成的寒蟬效應非同小可，不僅平台業者無所適從，對原本該是屬於我們言論自由的基本權利也將產生非常大的干預。

民進黨說明，《數位中介服務法》原是為避免「私密影像」、「造謠假訊息」等違法內容在數位平台擴散，全世界民主國家都面臨此挑戰，目前政府正在研議階段、收集意見；草案僅在公聽會階段，還尚未送進立法院，行政院已請相關部會持續溝通，待大家都能夠接受相關做法後，才會繼續進行。

張斯綱對此質疑，民進黨政府最近陸續舉辦《數位中介服務法》的公聽會，聲稱要管控假消息，但攤開內容才發現，這壓根就是一部「打壓言論自由」的惡法！納管範圍包羅萬象，除了臉書、PTT、Dcard等社群平台之外，連雲端儲存、Line、Whatsapp和網路遊戲的聊天室都包含在其中。

張斯綱認為，這將讓政府的各個部會，都成了審查網路言論的大怪獸，以後只要黨不喜歡或不承認的，通通都是謠言、假消息，一律先加註警語30天再說！「此法一過所造成的寒蟬效應非同小可，不僅平台業者無所適從，對原本該是屬於我們言論自由的基本權利也將產生非常大的干預。蔡英文在2013年時也曾反對類似內容的電信法第九條修法，當時的言論不知道妳是忘了還是害怕想起來？」