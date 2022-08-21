後疫情時代，缺工又缺料，室內裝修市場糾紛大增，如果希望辦妥「房事」，開心入厝，找個好設計師是第一要務。專家建議，在選定設計師之前，必得先確認「有立案、有證照、有工班」這三件事，才能趨吉避凶。

疫情、戰爭、通膨等各種外在變動，影響了原物料供應鏈、人力供給等，各產業都受衝擊，就連室內裝修市場也不例外，近來因為缺工缺料等因素，裝修糾紛案例頻傳。

信義居家分析，目前裝修市場有「兩缺一限」，容易導致成本上漲、工期延遲。第一缺是「材料短缺」，主因疫情使得各類供應鏈都面臨重組，又碰上歐戰長期化，原物料短缺或出貨不順是家常便飯，運價也大漲，自然墊高成本。

第二缺是「人力不足」，裝修業界原本就缺人，疫情爆發後，有些師傅擔心染疫而降低接案量，也有些師傅因確診隔離無法出班，勞動力供給狀況雪上加霜。

此外，「施作人數限制」也是關鍵，為了防疫，許多社區會管制人流，例如規定裝修施作人數上限、不同工班分流上工等，都會影響裝修進度。

信義居家表示，掌握3原則，挑對設計師趨吉避凶，因為好的設計師或設計廠商，有較優的施工管理和問題處理能力，第一為確認該設計公司為政府合法立案，具有「建築物室內裝修業登記證」，未來若有爭議時，比較不會求償無門。

第二，是確認設計師是否有證照，室內設計的證照分為「建築物室內裝修設計」跟「建築物室內裝修工程管理」兩種，有工程管理證照的設計師才能接工程案進行施工，得特別留心。

第三，是確認設計師是否有自己穩定配合的工班，如果有，在掌控工期與協調工人時，會比較順利。如果不想花時間比較、挑選，信義居家也有合作的室內裝修廠商，主打「透明、保障、專業、品質」，一條龍作業，直接為業主把關。