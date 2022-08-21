年底九合一選舉越來越接近，各政黨都摩拳擦掌準備，作家苦苓也在20日預測了年底「19縣市長當選名單」，更直呼「北回歸線以南只有綠地、沒有藍海」，有網友看完後認為「台南市恐怕會變天」，引起熱議。

苦苓在臉書上指出，他預測年底台灣19縣市會當選的人分別為「基隆市：蔡適應、台北市：陳時中、新北市：侯友宜、桃園市：鄭運鵬、新竹市：林耕仁、新竹縣：楊文科、苗栗縣：鍾東錦、台中市：盧秀燕、彰化縣：王惠美、南投縣：蔡培慧、雲林縣：張麗善、嘉義市：李俊俋、嘉義縣：翁章梁、台南市：黃偉哲、高雄市：陳其邁、台東縣：饒慶齡、花蓮縣：徐榛蔚、宜蘭縣：江聰淵、屏東縣：周春米」，更直言翁章梁、黃偉哲、陳其邁、周春米會當選的理由在於，「北回歸線以南只有綠地、沒有藍海」。

此篇文章一發出，也引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓，甚至有網友表示「覺得台南很難說會變天喔」，該名網友也拿出了2018縣市長選舉的資料指出，「當時台南藍綠票數差不到6%，所以很難說」。而其他網友則指出「西瓜都種在北迴歸線以南嗎？」、「北迴歸線以南＆中央山脈以西」、「如果都如是，就真神準」、「差不多，區域內PK差不多這樣，不想這樣，麻煩民進黨要懂得彼此跨區支援」、「預言啦，台中以北一片藍沒有例外」。