美國7月通膨大幅降溫，而拜登政府將原因歸功於他釋放1.8億桶戰備儲油的決定。但專家援引數據指出，油價下跌是因為創紀錄的通膨，美國民眾不得不減少開車和出遠門旅遊，需求的下滑才致使油價承壓。

紐約郵報報導，根據美國汽車協會（AAA）數據顯示，目前汽油價格降至每加侖3.9美元，雖然遠高於一年前的每加侖3.18美元，但相較兩個月前每加侖超過5美元的歷史新高價位則回落許多。

報導稱，此前俄烏戰爭加劇供應鏈問題，進而引起天然氣價格飆漲。為應對油價大幅上漲，拜登先前宣布釋出總計1.8億桶的戰備儲油，而近日能源價格回落，拜登將功勞歸於自己這項的決定。

拜登12日在推特上表示，「我承諾會解決普丁的價格上漲，我們利用戰備儲油以快速幫助家庭，同時號召世界上的盟友和夥伴們效仿」。

美國原油周二（16日）一度跌至每桶86.53美元，雖較去年同一時期高出19美元，但仍較前一周下跌近4美元，創6個月以來新低。

但美國技術創新研究與諮詢機構Lux Research分析師Anthony Schiavo表示，天然氣價格下跌的原因有很多，但主因還是美國人減少消費需求所致。

Schiavo援引數據顯示，7月天然氣需求降至885.7萬桶／日，遠低於去年同期945.6萬桶／日的需求。AAA也表示，由於昂貴的油價和創紀錄的通膨，促使美國人改變駕駛習慣；根據調查顯示，3月以來，已經有近三分之二（64%）的成年人改變駕駛習慣，而其中23%的受訪者坦言因油價飆升而做出「重大改變」。

因此，專家們一致認為，需求降溫是天然氣價格承壓的關鍵原因。白宮經濟顧問委員會前主席菲利普森（Tomas J. Philipson）表示，經濟學家通常將市場價量齊跌的原因，歸咎於需求下滑。