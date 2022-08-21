知名網路正妹姚采辰，不僅外型亮麗，還擁有F罩杯魔鬼身材，早年就曾登上PTT表特版，目前跨足女裝品牌跟醫美診所，IG擁有84萬粉絲追蹤，18日她曬出多張出遊美照，她在一間民宿坐著，想跟大家分享旅遊心情，結果衣服開出性感深V，卻包不太住F級不科學上圍，讓1.9萬網友注意力全被分散走。

姚采辰曬出多張坐在民宿的美照，直呼「這次出遊超殺底片」，表示她和朋友一起到宜蘭玩，結果一團女生從早拍到晚。姚采辰身處的民宿是峇里島風格，身體所乘坐的正是仿竹編籐椅，牆壁還用的是清水模設計。她難得遠離工作到此地，一身清涼打扮很適合熱帶風建築，周遭還有落羽松，整體環境十分清幽、迷人。

姚采辰和民宿景觀一起看，畫面非常美麗。(圖/姚采辰 IG)

照片中，姚采辰穿了件造型很像泳衣的黑色連身裙，不僅肩帶做得極為精細，就連支撐F級車頭燈的，都只有一個小圓環支撐上圍，放眼望去幾乎可說有2/3都掉在外面，同時擠出一條T字事業線，而從她腿根部也炸出修長美腿，一抬高腳到胸部的位置，豪不吝嗇呈現兇猛畫面，讓賞圖者看得血脈賁張。

姚采辰黑色連身裙包不住超兇猛的身材。(圖/姚采辰 IG)

姚采辰修長美腿和上圍，皆是賞圖重點之一。(圖/姚采辰 IG)

儘管姚采辰想分享的是旅遊點滴，大家都被她的火辣穿搭吸住目光，紛紛留言：「衣服太猛了」、「無敵完美的狀態」、「感覺一直有快門的聲音」、「女神氣質太棒了」、「妳這身打扮太過迷人啦」、「欸不是妳真的有點大欸」、「長腿美女」、「有妳出現就不會剩底片」、「妳真的是藏不住」、「難以置信的美」。