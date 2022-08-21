不滿被指刻意挑起「兩岸敵意螺旋」，農委會主委陳吉仲19日批消基會是「中華人民共和國的消基會」，20日再酸消基會新聞稿違反成立宗旨。立法院國民黨團總召曾銘宗批評，陳「太囂張、傲慢、霸道」，搞錯攻擊對象只為掩飾施政無能。

曾銘宗表示，陳吉仲身為政務官、全國農業主管機關首長，應謙卑傾聽、解決農漁民問題，而非連客觀意見都不聽，凡事泛政治化卻不解決問題，讓農漁民在他主政下持續受害，不只石斑魚，鳳梨、釋迦等遭禁止輸陸的農產品至今仍然卡關。

曾銘宗說，消基會現在以第三方公正人身分，檢證台灣石斑魚沒問題，農委會理應拿這份檢驗報告去跟對岸據理力爭，陳吉仲卻不尋思為農漁民解決問題，還反其道而行，回頭先扣消基會紅帽子。

曾銘宗認為，陳吉仲與前衛福部長陳時中一樣，都是典型的民進黨政府政務官，施政遇到問題的SOP，不是尋求立即解決問題，反而先扣上「抗中」公式政治操作；而不面對問題的結果，就是問題愈來愈嚴重，最後就是農漁民受害。

國民黨立委洪孟楷表示，陳吉仲完美詮釋什麼叫「解決不了問題，就解決提出問題的人」，但持續抹紅、針對消基會，掩蓋不了政府無法解決問題的無能。

洪孟楷也質疑，陳吉仲過去一直說要向世界貿易組織（WTO）提出申訴，現在到底進度為何？還是只是虛晃一招，欺騙全國人民罷了；這種只會噴口水、卻拿不出作為的官員，真的只是農漁民朋友的悲哀。

國民黨立委李貴敏表示，消基會只是把事實講出來，陳吉仲就急著貼紅標籤，罵在台灣有一定公信力的消基會是中華人民共和國的消基會，有點反應過頭，已涉及污衊、詆毀消基會，除非陳能說出具體根據，否則就應該向消基會道歉。

李貴敏說，台灣這些日子以來，不只石斑魚，鳳梨、釋迦也接連遭禁止輸陸，但陳吉仲的因應措施永遠只有一招補貼，完全沒有長期因應方案，已經失職。