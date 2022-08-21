【愛傳媒林銘聰專欄】在彰化民間流傳著台灣俗諺：「天地顛倒反，暗藍刣紅頂」，戴暗藍色官帽的小官（指七品省委員凌定國）卻殺了戴紅頂官帽的大官（指二品副將林文明），這不是天地並軌（顛倒過來）嗎？七品省委員凌定國背後代表著整個臺灣官僚體系，為什麼斗膽敢陰謀冤殺二品副將林文明呢？

霧峰林家第五世林文察與林文明兩兄弟，創造霧峰林家大格局的兩位偉大祖先，非常可惜的都是英年早逝。林文察在37歲為國捐軀，林文明38歲冤殺公堂。為何會發生如此不幸的兩件事情？

林文察（1828-1864年）官至福建陸路提督兼福建水師提督，從一品武將，過世後諡剛愍，追諡振威將軍、太子少保。林文明（1833-1870年）官至二品副將，過世後諡壯烈，追諡建威將軍。

十九世紀，社會尚未建立健全的制度，百姓們一方面努力工作求得溫飽，一方面要保護自己辛苦而得的成果。當時社會治安敗壞，經常有搶劫或拉黨結派之事，已是司空見慣。

林文察與林文明兩兄弟，從小特別喜歡「忠孝節義」的故事，尤其有關打戰報效國家的情節。由於福建小刀會來台擾亂，兩兄弟在偶然的機會，被徵召去打小刀會戰役，一戰成名，建立功勞，自此踏入官僚體系。歷經太平天國戰役、戴潮春事件戰役等，為國效勞，馳騁戰場，建立彪炳戰功。

作者為洪霞文化交流協進會執行長、霧峰林家第九世

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