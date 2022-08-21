香港已故天后梅艷芳的哥哥梅啟明，去年（2021年）突聲稱自己擁有梅艷芳名字的商標權，提告推出梅艷芳傳記電影的電影公司侵權，最終遭法院駁回，還需要付訴訟費。梅啟明又在昨(20)日發出聲明，指出姪子以及看護監禁梅媽，不讓他們母子相見，並且下藥讓梅媽神志不清。

根據港媒報導，梅啟明表示，已經與母親失聯1年，懷疑姪子以及照顧媽媽7年的鄭姓看護，將梅媽軟禁起來，阻止他們母子相見，為了見到母親，於是跟蹤看護到軟禁梅媽的地方，卻被對方報警阻攔，而他也報警媽媽遭非法軟禁，更怒指看護餵了梅媽來路不明的藥，使梅媽神智不清，「我懷疑這個鄭姑娘給了點東西他吃，搞得他很多東西忘記了。」並表示其實自己一向都有找過媽媽，「打給媽媽電話全部都被封鎖了。」

梅艷芳的哥哥與母親。(圖/微博)

他也懷疑看護陪著媽媽去銀行提款時，會私吞幾元，雖然是小錢，但累積起來相當可怕，「以前媽媽有跟我投訴這個鄭姑娘，每次陪他去銀行拿十幾萬生活費時，總會不見一塊錢，一塊錢都成萬。」他也很希望透過媒體與鄰居力量，有任何媽媽的消息都可以幫忙報案。

另一方面，梅媽的友人陳玉娥對外透露，其實梅啟明有成功連絡上梅媽一次，但又失聯。他之所以會這麼急著找梅媽，是因為他的兒子梅家成脖子長腫瘤，疑似癌症，所以才急著找梅媽拿醫藥費，治療兒子的疾病。梅啟明也公開喊話，表示不會放棄見到媽媽，會一直守到鄭姓看護再現身。