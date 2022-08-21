大陸河南省南陽市一間超市日前遭小偷深夜闖入，小偷欲竊取櫃檯收銀機的現金，卻被櫃檯內的玩具蛇嚇得魂飛魄散，逃跑之際頭部撞上玻璃門，頭部更因此冒出腫包。

綜合陸媒報導，黃姓男子日前深夜潛入南陽市一間超市準備行竊，透過監視器畫面可見，男子偷偷爬到櫃檯並把手伸向收銀機，卻突然因不明原因整個人彈起朝門口衝，狠狠地撞在玻璃門上暈倒，還因聲響過大而把賈姓老闆吵醒，偷竊的行為被逮個正著。

賈姓老闆受訪表示，該晚聽到聲響就直覺是小偷上門，原先不明白小偷為何一頭撞上玻璃門暈倒，直到事後調閱店內監視器，才發現小偷誤會櫃台內有蛇；老闆解釋，小孩有一個塑膠玩具蛇，平時嚇唬玩的，那天隨手放在櫃台，沒想到把小偷嚇暈了。

小偷被玩具蛇嚇到魂飛魄散。（示意圖／Shutterstock）

黃嫌指出，當晚想去超市偷點錢，闖入後怕行跡敗露而沒開燈，卻意外在櫃檯摸到軟軟、長長且冰涼的物體，還被細長的尾巴纏住手，當下以為是摸到蛇，才嚇壞向外逃跑，意外撞到門後暈倒，而目前當地警方已依竊盜罪受理此案中。