因應中小學8月30日開學後的防疫所需，教育部已在18日已發放543萬劑快篩試劑，以利開學做準備。同時，教育部擬在明日公布開學的停課規定，學生團體則提醒要做好配套措施，避免重演「九宮格之亂」。

教育部在18日晚間召開全國教育局處長會議，研擬開學後的停課標準，他們達成兩階段停課共識，開學第1週至第3周維持「1人確診、全班停課3天」的規定，而從第4周後則採「班上若有人確診，由學校提供1劑快篩試劑，快篩陰性可繼續上課。」

中小學8月30日開學後，快篩成為維持學校運作的重要工具，因此教育部向指揮中心爭取快篩試劑，參酌各縣市轄內國、私立高級中等以下學校及幼兒園教職員工生比例，提供一定數量庫存。教育部8月18日配送出一批543萬劑快篩試劑，並將持續向指揮中心爭取，以協助學校因應疫情所需。

教育部同時提醒學校，每周確實填報快篩試劑發放情形，並將簽領清冊上傳至國教署雲端，以利即時向指揮中心申請快篩試劑額度。倘學校於發放後2周內未至填報平台更新庫存情形，則視同無相關需求，教育部將不再配送快篩試劑，並請自行處理。

中小學開學日前後，可能會遇上新冠變種病毒株BA.5的疫情高峰，指揮中心估算每日約會有3萬至6萬確診案例。因此，開學後的停課規定也備受學生關注。

台灣青年民主協會表示，希望教育部開學後的停課規定能有更完善的配套措施，避免重演「九宮格之亂」。於開學第4週後，若切換成停課新制，班上有確診不再全班停課而是快篩陰繼續上課，對此方向許多學生表示認同，避免再頻繁停課、復課影響學生學習持續性。

台灣青年民主協會說，也有學生擔心「若班上確診數量超過5人，應該就算比較嚴重的班級群聚，若此時仍維持快篩陰繼續上課，恐怕會讓班上其他學生處在較高的染疫風險中，班上若請防疫假的狀況過半數，或達到什麼標準，學校應該宣布全班停課。」