1名女大生合租家庭式的套房，日前發現室友將垃圾冰在冰箱中，且都冰吃完的食物外包裝，讓她覺得非常不衛生，詢問網友們該如何跟室友溝通，沒想到不少人坦言都有將垃圾冰冰箱習慣：「放室溫很容易長蟲」、「冷凍廚餘，這樣才不會臭」、「宿族租套房只能點外送，垃圾容易臭，會冰」。

1名女大生於社群網站《Dcard》發文，日前她和不認識的人合租家庭式套房，室友A跟室友B是舊房客，某次她開冰箱拿飲料時，發現冷凍有一盒未加蓋的肉片，且冷藏有一包垃圾，詢問室友A後得知，室友B有將垃圾存放冰箱的習慣，她能理解擔心垃圾發臭將食物放置於冰箱中，但室友B都冰一些食用後的外包裝，她覺得非常不衛生，不知道該如何是好。

文章曝光後網友們紛紛留言，「都有家庭把阿嬤冰冷凍五年了，這不稀奇」、「拿個盒子固定就是放垃圾的，不然放室溫很容易長蟲」、「完全不能接受！冰箱只能放食物」、「如果廚餘沒辦法馬上丟會先冰起來才不會長果蠅，但如果是一般垃圾不會長蟲的不懂幹嘛丟冰箱，我之前還遇過一個室友把口罩冰冰箱的」。

不少網友都有將垃圾放冰箱的習慣，「我之前會冰廚餘，租屋處沒有子母車，要上課+補習，根本等不到垃圾車，逼不得已只能這樣」、「我會冰廚餘，這樣才不會長蟲，而且會放儲物籃內，和食物分開放」、「外宿族租套房只能點外送，垃圾容易臭，會冰，但會包裝好，放自己的冰箱」。