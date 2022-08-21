NCC日前公布的《數位中介服務法》草案，儘管還在公聽階段但已造成民怨，日前進行的第三場公開說明會邀請許多業者參與，結果被發現連LINE也在被邀請名單中，讓國民黨立委賴士葆傻眼，驚喊「不監看怎麼列管！」

NCC在18日邀請資訊儲存服務及線上平臺服務業者與公協會參加第3場公開說明會，包括PTT、巴哈姆特、臉書及LINE等知名業者均出席，表達對此草案的憂慮；PTT站方認為此舉形同要PTT關站，巴哈姆特副執行長陳建仁也指出，有些議題較深奧，平台業者要找尋人才來判斷真偽會是大問題。

台灣連線（LINE）資深總監許惠嵐則強調，若該法將LINE、臉書、WhatsAPP等通訊軟體納入管理，恐涉及言論自由管制，同時違反憲法對秘密通訊的保障，更會是「全世界第一個違反民主架構機制的例子」。

連日關心此內容的賴士葆，昨（20）日再度於臉書提到，若《數位中介服務法》連LINE也審查列管，那民眾在上面的聊天內容恐有被監看的疑慮，「不監看怎麼列管？難怪坊間已稱民進黨為綠共，果然其來有自！」