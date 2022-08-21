為何肉毒桿菌毒素（Botulinum Toxin）這麼危險？

俄羅斯國防部昨（20）日指控烏克蘭對俄軍下毒，導致部分士兵出現「嚴重中毒」現象送醫，甚至在中毒士兵體內發現「肉毒桿菌素B型」的神經毒素，對此烏克蘭官員推測可能是俄軍軍糧過期導致士兵食物中毒。

綜合路透社、「半島電視台」（Al Jazeera）報導，俄羅斯國防部周六發布聲明，指控烏克蘭對俄軍下毒，導致7月31日幾名駐守在烏克蘭札波羅熱（Zaporizhzhia）地區的俄羅斯士兵出現「嚴重中毒」現象送醫，中毒士兵體內也被驗出稱為「肉毒桿菌素B型」（botulinum toxin type B）的神經毒素。

聲明指出，俄羅斯正在準備所有能支持烏克蘭進行「化學恐怖主義」的分析結果，並且將把證據提供給禁止化學武器組織（Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons，OPCW）。

聲明並未說明實際上有多少士兵中毒，也未說明他們現在的狀況。

俄羅斯國防部也表示，同時間正在調查俄羅斯在烏克蘭南部刻松（Kherson）地區扶植成立的臨時政府負責人薩爾多（Vladimir Saldo）8月遭下毒的事件，指稱薩爾多可能因化學戰劑（chemical warfare agent）中毒。

針對俄羅斯指控下毒，基輔尚未正式回應，不過烏克蘭內政部顧問吉拉成柯（Anton Gerashchenko）隨後在Telegram發文，推測俄軍中毒可能是軍糧中的肉罐頭過期所致，「該部（俄羅斯國防部）並未澄清中毒是不是因為肉罐頭過期引起，這類罐頭經常發現肉毒桿菌毒素，從入侵烏克蘭初期開始，佔領軍就經常抱怨口糧過期。」

B型肉毒桿菌素是一種神經毒素，當食用受汙染的食品時就會導致肉毒桿菌中毒。B型肉毒桿菌素另外還有醫療用途。