為何肉毒桿菌毒素(Botulinum Toxin)這麼危險?

俄羅斯國防部昨(20)日指控烏克蘭對俄軍下毒,導致部分士兵出現「嚴重中毒」現象送醫,甚至在中毒士兵體內發現「肉毒桿菌素B型」的神經毒素,對此烏克蘭官員推測可能是俄軍軍糧過期導致士兵食物中毒。

綜合路透社、「半島電視台」(Al Jazeera)報導,俄羅斯國防部周六發布聲明,指控烏克蘭對俄軍下毒,導致7月31日幾名駐守在烏克蘭札波羅熱(Zaporizhzhia)地區的俄羅斯士兵出現「嚴重中毒」現象送醫,中毒士兵體內也被驗出稱為「肉毒桿菌素B型」(botulinum toxin type B)的神經毒素。

聲明指出,俄羅斯正在準備所有能支持烏克蘭進行「化學恐怖主義」的分析結果,並且將把證據提供給禁止化學武器組織(Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons,OPCW)。

聲明並未說明實際上有多少士兵中毒,也未說明他們現在的狀況。

俄羅斯國防部也表示,同時間正在調查俄羅斯在烏克蘭南部刻松(Kherson)地區扶植成立的臨時政府負責人薩爾多(Vladimir Saldo)8月遭下毒的事件,指稱薩爾多可能因化學戰劑(chemical warfare agent)中毒。

針對俄羅斯指控下毒,基輔尚未正式回應,不過烏克蘭內政部顧問吉拉成柯(Anton Gerashchenko)隨後在Telegram發文,推測俄軍中毒可能是軍糧中的肉罐頭過期所致,「該部(俄羅斯國防部)並未澄清中毒是不是因為肉罐頭過期引起,這類罐頭經常發現肉毒桿菌毒素,從入侵烏克蘭初期開始,佔領軍就經常抱怨口糧過期。」

B型肉毒桿菌素是一種神經毒素,當食用受汙染的食品時就會導致肉毒桿菌中毒。B型肉毒桿菌素另外還有醫療用途。