一名家長PO文抱怨，他趁暑假帶4個國小、國中生赴墾丁報衝浪課，要求店家提供救生衣，卻直接被取消教學，大感錯愕。該家長把對話截圖、店家部分名稱PO網，結果網友一面倒，大讚老闆很聰明！

這名家長一口氣帶了4名孩童前往墾丁學衝浪，年紀約9至12歲，最大的才念國中一年級。他們找了一家教衝浪課的店，一開始就問「每人都有救生衣對嗎」，店家回覆「不需要救生衣」；原PO不放心，再次追問「我覺得穿救生衣比較安全」，不料對方秒回「我們取消教學好了」。

原PO公布店家部分名稱，批評「安全是最重要的，就算客人不穿，店家更有責任要求」。

網友看完留言一面倒，「是衝浪還是SUP（立槳）？衝浪真的不適合穿救生衣」、「店家老經驗，知道客人不死心，直接不教了」、「買賣不成仁義在，店家專業還被你拿出來公審」、「如果真的怕危險，幹嘛給小孩報名再來要求店家，邏輯很妙欸」。

專業網友指出，學衝浪有個很重要的基本動作叫「烏龜翻」，你穿救生衣根本翻不過去；只要確實綁好腳繩，衝浪板的浮力會帶你浮起來，一旦穿上救生衣，平衡點很難抓；初級班最好先在岸邊學習基本動作、認識器材裝備。