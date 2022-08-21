南韓經典舞台喜劇綜藝節目《尋笑人》自2003年開播以來捧紅無數喜劇演員，包含知名女星朴娜勑、洪允和、張度妍以及梁世兄弟檔等人都是透過該節目發跡。其中，喜劇女演員金善正（김선정）也曾在2014年透過該節目走紅多年，後來卻因一場表演意外導致她身體嚴重受傷，就此消失在螢光幕前，而近日她接受網路節目的採訪公開近況，再度引發話題。

金善正在2014年出道時，靠著討喜的長相並經常犧牲扮相，醜化自己而獲得大批觀眾的喜愛，成功在節目中闖出知名度，甚至還被封為國民搞笑女王李英子的接班人，前途無限看好。但在某一場演出中，故事設定她必須要背著一名超過100公斤的男星開心跳舞，又得難過地講出台詞，十分挑戰演技與身體極限，除此之外有時候還得公主抱或是背著100公斤男星，而這場長達7個月的演出，也導致她膝蓋開始出現各種問題，並逐漸消失在演藝圈中，觀眾也漸漸忘了她的存在。

喜劇女星金善正曾因長達7個月都背著100公斤的男星表演，而使膝蓋半月板破裂。（圖／SBS YOUTUBE）

而睽違7年，於近日接受媒體採訪的金善正，在受訪時提到當年的病況，透露那時因膝蓋開始劇烈疼痛，讓她每次上場都只能先用痠痛貼布硬撐，演到後期雙腳幾乎無法伸直，去看醫生才發現自己的膝蓋「半月板」已破裂，無法繼續這樣表演，但因為演出尚未結束，因此她只能邊治療邊表演，等到所有演出行程結束後她才正式接受手術，後期還得面對長達2年的治療，不斷開刀再復健，因此只能淡出螢光幕前。

不過金善正也坦承，當時她看著同期喜劇演員的發展越來越好，再看到自己的慘況相當難過，直覺命運捉弄人，後來甚至發現自己罹患甲狀腺癌，讓她只好放棄事業專心接受治療，待身體逐漸康福她才重拾表演工作，但對比以前的演出機會已大幅減少許多，現在她比較常接現場的活動表演，與觀眾面對面的接觸，雖對她來說是全新的體驗，但只要能再度踏上舞台就已相當感謝，接下來金善正也將以活動主持人的身分持續在表演界活躍，希望有一天還能在電視螢幕中與熟悉的觀眾見面。