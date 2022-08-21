台灣職棒味全龍前隊長林旺衛妻子，2018年懷第二胎時被檢查出胎位不正，醫師形容她的胎盤像「蛋花湯」，加上子宮瀕臨破裂，僅懷孕7個多月就早產，由台大婦產科醫師施景中動刀接生。不料當天晚上林妻大出血、情況危急，連護理師都認為林妻可能活不了多久，幸好最後有驚無險。如今小孩順利長大，林旺衛夫婦帶著孩子與施景中合照，施欣慰地說：「幸好當時我們有堅持下去。」

施景中昨（20）日於個人臉書指出，回到台南老家，接到林旺衛夫婦來電，希望能拜訪他。施景中說林妻當初懷孕時被診斷有植入性胎盤，正常的胎盤是實心的，但她的胎盤充滿恐怖的血池，在裡面滾盪翻攪，被其他醫師形容是「蛋花湯」，看過的醫師都要她放棄，早點引產，免得後面一發不可收拾。

施景中表示，林妻經台大復健科引薦下，到他的門診，期間還因為子宮瀕臨破裂，痛到無法行走，需要林旺衛幫忙推輪椅，才得以看診。最後林妻在懷孕7個月時大出血，當時照超音波已很恐怖，開刀更是非常困難。

施景中說，他勉強開完刀後，林妻當天晚上又大出血，即使經過子宮動脈栓塞，一樣沒有辦法止血，他決定再替林妻動手術，一旁的護理師還偷偷暗示她，「妳可能快要沒命了」，就連林旺衛也哽咽地問：「她會不會有生命危險？」施景中說，自己也沒有百分之百的把握。

施景中表示，多虧老天保佑林妻母子順利度過難關，小孩現在發育很好，令他十分欣慰，「幸好當時我們有堅持下去，也才有今天我們快樂的合照」。施景中說，這些年開刀技術持續精進，「如果是現在的我來開，可能會有不同的結果。」令林旺衛夫婦感動不已，「謝謝當年的你救了我的命和我的小孩。」