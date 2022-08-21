前拳王喬雪（左）在比賽末段體力不濟。（美聯社）

世界重量級統一拳王重賽21日在沙烏地阿拉伯開打，安森尼喬雪（Anthony Joshua）試圖從烏席克（Oleksandr Usyk）手中搶回他的王座，經過12回合的苦戰，最後烏席克以分歧判定獲勝，確定保住他的IBF、WBA、WBO重量級腰帶！落敗的喬雪相當失望與憤怒，把兩條腰帶直接扔在地板上，不過他後來仍回到擂台中央恭賀拳王烏席克。

烏席克從烏克蘭前線重返擂台，背負著全國軍民期待穿著「自由的顏色」T恤出場。開賽第1回合雙方都沒佔到便宜，在緊張對峙中結束。

第2回合喬雪率先出擊取得上風，烏席克被打得有些進退失據。第3、第4回合雙方頻繁換拳，看起來仍是喬雪掌握主動，包括以反擊拳壓制住烏席克。第5回合喬雪的身體攻擊更加凶狠，其中一擊打得很重，裁判認為打點過低而介入，讓烏席克獲得喘息機會。

第6、第7回合烏席克開始還擊，連續身體攻擊打得喬雪有些挫折。第8、第9回合喬雪全力出擊，打得烏席克不斷後退，但沒有出現決定性的一拳。最後3個回合烏席克放手一搏，喬雪看來剩下的體力不多，吃了很多拳頭落居下風，這是非常關鍵的3個回合。

最終裁判以115-113（喬雪）、115-113（烏席克）、116-112（烏席克）判定由烏席克勝出！重賽失利的喬雪正式退出了統一王座爭奪戰，接下來是烏席克的時代了。