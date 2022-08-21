直播主連千毅和有「真人版娜美」封號的老婆石帕玉在一起近9年，平時經常在臉書公開曬恩愛，昨(20)日卻傳出夫妻婚變。老婆石帕玉在私人臉書發文，並貼出兩段影片，怒控連千毅自導自演，想栽贓她外遇，雖然連千毅隨後留言否認，家務事鬧得眾所皆知。對此，一向站在正宮立場的美女律師李怡貞，在臉書發文批評連千毅，表示「搞自己老婆永遠不會有好下場」。

律師李怡貞相當關心夫妻倆家務事，並在臉書上發文痛罵男方：「自己在外面亂搞無底線，惱羞回頭說家裡糟糠妻討客兄。」認為連千毅根本只是想合理化自己的行為，要連千毅拿絲襪上的皮屑去驗DNA再來講，接著還在留言區嘲諷「拍一雙黑絲襪擺得好好的然後翻來翻去，難不成是要打破黑襪+1？」，最後更警告「搞自己老婆永遠不會有好下場，soon or later」。

美女律師李怡貞在臉書開罵連千毅，引來眾網友熱議。(圖/連千毅臉書、李怡貞臉書)

此文一出，網友紛紛在貼文下方表示「會亂搞的，千百種理由」、「那種叫做脆弱的男人」、「不是一直都說有多愛老婆嗎？」、「美女律師講的很中肯，男人外遇都喜歡把自己行為合理化」、「李律，超跟時事，這您也追了！」

事實上，連千毅在被老婆指控後，在深夜開直播解釋吵架原因，他表示在19日晚上看到兩瓶旅館的礦泉水，詢問老婆哪來的，老婆說不知道，接著他在房間看到一條黑色絲襪，又再度困惑，於是拍影片傳訊息詢問，不料老婆已經覺得自已被懷疑，直接爆氣PO文指連千毅「自導自演的心理變態，無非就是要把他的錯誤嫁禍給我，好讓他的錯誤合理化，想好聚好散他卻一直使用小人招數」，之後更希望連千毅把欠石帕玉的錢還給她。連千毅強調「我真的很愛她」，自己絕對不會因為這種小事離婚，不過，此說法尚未獲得女方證實。