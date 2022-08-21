日籍女星千田愛紗於2000年到台灣參加《超級星期天》的美少女選拔大賽，比賽後以組合「Sunday Girls」正式開始在台灣的活動。2002年團隊解散，她繼續留在台灣發展演藝事業並主持節目、演戲朝多元化發展，累積了不少粉絲。20日晚，她在臉書PO文透露自己曾被不熟的前輩當衆吐槽中文沒有進步，在場的人卻都沒有阻止，讓她感覺自己受到了「集體霸凌」，不禁感嘆「最令人恐怖的是什麼，是盲目的心，沒有同理心」。

愛紗昨（20）日深夜在臉書發文，稱自己隨著年齡的增長變得更加尊重自己和他人的感受。之所以有這樣的感悟，是因爲想起了一次遭遇「集體霸凌」的不愉快回憶。她透露，自己曾和朋友一起去聚會，在聚會上遇到了從來沒有合作過的大自己一輪的同行業工作人員，出於尊敬和禮貌她打了招呼，但這位前輩突然大聲説「妳中文都沒有進步耶」，還看著別人而不是看著她吐槽「我的香港朋友來台灣才五六年，他的中文都比妳好。」這讓愛紗深感錯愕，心想「這位前輩講這些話跟這態度的含意是什麼？這樣講話大家的氣氛有變的更歡樂嗎？」

她坦言，自己的中文確實還沒辦法非常道地，但她不理解前輩這樣說的思維。並且愛紗還回憶起了現場衆人的態度，對於其他人不阻止的態度讓她聯想到了「集體霸凌」，表示如果自己的外國朋友被吐槽日文水平，她很確定「我一定會講什麼話，用什麼樣的說話方式回話，那是要看每個人的智慧。」最後，愛紗還感嘆：「最令人恐怖的是什麼 ，是盲目的心，沒有同理心。」

粉絲紛紛留言爲她打氣加油，說「我覺得妳中文進步超多的」、「這世上有一種人，就是喜歡貶低與消遣別人，來凸顯自己很厲害」，好友林如琦也留言力挺：「妳中文現在明明進步很多說的、寫的都很好了！（他有瞭解妳嗎？叫他看看這篇）如果我在現場，一定直接ㄉㄧㄤ回去！不要理他，不要因為他影響美好周末的心情，姐姐愛妳唷。」