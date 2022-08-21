有「世界小商品之都」之稱的大陸浙江義烏市20日晚間發布通告，自21日0時起全域解除靜默管理狀態（除部分疫點外）。當地20日再展開一輪區域全員核酸檢測，結果均為陰性。截至20日上午9時，義烏累計報告本土陽性感染者709例，其中確診病例91例、無症狀感染者618例。

據義烏疫情防控指揮部通告，解除靜默管理後，全市將有序恢復農貿市場、商超、便利店等基本民生服務場所，分批恢復公共運輸，全面恢復計程車運營，恢復機場、鐵路、客運站、高速公路正常出行。

防控指揮部同時宣布，繼續實施以下防控措施：暫緩開放劇院、KTV、網咖、健身房、棋牌室、校外教培機構等部分重點場所；加強聚集性活動管理，暫不舉辦大型會議、論壇、展會、婚宴、夜市等聚集性活動；餐飲場所繼續暫停堂食，僅提供到店自取、外賣送餐服務；繼續做好重點機構管理，養老服務機構、兒童福利院有序解除封閉式管理，實行預約探視，控制探視人數，藥店繼續停售「四類藥品」，有發熱、乾咳、咽痛等新冠肺炎疑似症狀的應通過「義烏防疫」微信小程式主動報告。

金華市委書記朱重烈20日到義烏等地檢查指導疫情防控收尾工作，強調要扎實細緻做好解封工作，有序推動復工復產復商復市，落實好全國統一通行證、穩鏈固鏈暢鏈「白名單」動態管理等機制舉措，「一企一策」幫助企業有序恢復生產，研究推出集成稅務、金融、人才等多方面支持的政策工具包，激發市場主體活力。