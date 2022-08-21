柬埔寨詐騙案風波持續，大陸頻頻表態願協助救援當地台灣人。大陸駐柬埔寨大使館昨（20）日深夜發布消息，稱大陸是台灣人的「堅強後盾」，若遭遇困難，可直接聯繫該大使館。

大陸駐柬埔寨大使館於官網發布標題為「台灣同胞就是中國公民，有困難請找中國大使館——致在柬台灣同胞的一封信」之消息，內文稱，近來媒體報導有在柬台灣人人身自由受到限制，被逼從事網路賭博、電信詐騙及其他違法活動，希望得到及時救助，儘早脫身。

文章稱，「台灣同胞就是中國公民，維護台胞的合法權益是中國駐外使領館的職責所在。在柬埔寨，無論是在接種新冠疫苗的春苗行動中，還是解救遇困同胞，我們對台灣省籍中國公民從來都是一視同仁予以重視。」

文章續指，「祖國永遠是你們的堅強後盾，無論大家在柬遇到何種困難，均可直接聯繫我們，中國駐柬使館將一如既往，依法依規，向包括台胞在內的所有在柬中國公民提供及時高效的領事保護服務。」

文末並附上大陸外交部全球領事保護與服務應急呼叫中心及大陸駐柬埔寨使館領事保護與協助等專線電話。