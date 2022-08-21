國家通訊傳播委員會（NCC）日前公布《數位中介服務法》（下簡稱《數位中介法》）草案，引發各界反彈，民進黨19日晚間提出4點澄清，強調NCC並未強推該法，但不僅未能順利滅火，反而引來許多質疑，甚至有不少人大酸，NCC號稱超然獨立的單位，為何是由民進黨出來幫忙解釋？

對於「NCC強推《數位中介法》，限制網路言論自由」的說法，民進黨於臉書澄清，首先，該法原是為避免「私密影像」、「造謠假訊息」等違法內容在數位平台擴散，全世界民主國家都面臨此挑戰，目前政府正在研議階段、收集意見。

再來，《數位中介法》草案僅在公聽會階段，還尚未送進立法院；另外，行政院已請相關部會持續溝通，待大家都能夠接受相關做法後，才會繼續進行；最後， NCC原預計下周舉辦的公聽會「已暫緩」，待各界意見討論釐清後才會再擇期辦理。

不過，對於民進黨的說法，許多民眾不太買帳。在全台最大BBS站批踢踢實業坊（PTT）《八卦版》上，有網友認為，如果真沒強推，那就請民進黨承諾不會再提案立法與相關法條；還有人直言，綠營的說法，就跟「老婆餅沒老婆、太陽餅沒太陽」一樣可笑；更有不少鄉民突破盲點，好奇為什麼是由民進黨出來幫獨立機關NCC澄清。