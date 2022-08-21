台中一對未成年的姊妹花自幼喪母，由外婆及繼外公扶養長大，但外公竟趁姐妹花睡覺時，數度伸狼爪，犯行曝光後甚至辯稱是在替孫女檢查下體。一審依強制性交罪，判其4年徒刑，案經上訴，二審維持原判，可再上訴。

判決書指出，現年10歲與13歲的姊妹花自幼喪母，於2016年間搬去與外婆、繼外公同住，但外公2020年間趁女童在睡覺時，偷摸女童的大腿，經女童驚醒察覺後，嚇得拍掉外公的手，外公仍強行指侵得逞，同年10月間外公接續以類似手法侵犯2名女童。

男子偵訊時，否認違反女童的意願，稱當時聽到女童說自己下面在痛，他才伸手幫忙檢查，女童也沒有推開他，若他不把手伸進去怎麼知道女童有沒有受傷等語。

姊姊證稱，外公在她讀小六時曾用食指插入尿尿的地方，她因為很痛而立刻坐起身反抗，但外公身材高大無法反抗，並不喜歡被摸，只是學費與生活費均是外公支付，不希望外公入獄。

一審台中地院考量，男子不顧2名女童年幼，僅為了滿足個人慾望而侵害其身心，酌情後依未滿14歲之女子強制性交、對未滿14歲子女強制猥褻罪，判4年8月徒刑，案經上訴，台中高分院重新勘驗證據，認定原審無違誤，駁回上訴，可再上訴。