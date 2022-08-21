全球宏觀經濟受通膨衝擊，需求減緩，第三季多數塑化產品陷入供過於求，旺季不旺已成定局，塑化產業陷入修正，呈現全面性減產，法人保守預計，此波塑化產業利差跌勢將至少延續至第四季，下半年將持續壟罩在五大逆風。

今年上半年包括PE、PP、MEG、SM、CPL等供過於求情勢最嚴峻的產品便陷入虧損及減產，觀察台塑四寶，7月起位居產業上游的台塑化(6505)輕油裂解廠將OL-2歲修提前1個月，OL-1及OL-2亦僅可稼動90%，使其季度稼動率預計僅65%，即反映大宗衍生物的進一步減產，不僅如此，南亞(1303)的BPA、2-EH及台化(1326)的ABS曾在2021年創歷史新高獲利，亦出現降載。8月起華夏(1305)的VCM-PVC出現降載，而台塑化的煉油廠也考慮9月起調降煉油量。整體塑化產業陷入修正，呈現全面性減產，先前的高利差產品也走下神壇。

進入第三季後，多數塑化產品陷入供過於求，利差萎縮至虧損水準，目前麥寮六輕園區及高雄仁武大社園區進入全面性減產，僅剩苯、EVA、燒鹼、美國乙烷裂解可維持滿載、獲利水準。法人保守預計，此波利差跌勢將至少延續至第四季，且僅經營下游業務的二線塑化業者將面臨虧損壓力。

法人也點出塑化業下半年持續壟罩五大逆風，第一、烏俄戰爭墊高油價下，通貨膨脹壓抑總體需求，而鋼鐵、木材等替代材料取代塑膠的應用需求。第二、烏俄戰爭墊高油價下，估計2022年亞洲輕油裂解製程的乙烯生產成本達1174美金/噸，大幅高於美國乙烷裂解製程的584美金/噸，並高於亞洲現貨價1050美金/噸，陷入結構性虧損。第三、第三季全球貨櫃航運供給轉鬆下，美國恢復對亞洲聚合物出口。第四、大陸新產能釋放下，乙烯、PX、MEG、AN、SM、BPA等產品2022年全球產能成長率將達6～15%，進入深度供過於求。第五、 價格跌勢下，業者需承受產品-庫存時間損失。

有鑑於整體市場持續陷入調整，通膨持續壓制需求，塑化業逢旺季不旺，目前尚未見到明顯回溫訊號下，法人也建議，靜待庫存去化及政府推出刺激政策的契機再檢視類股。