交通部長王國材率團出席19日於泰國曼谷舉行的第11屆亞太經濟合作會議（APEC）觀光部長會議（TMM 11），除在會中分享觀光推動策略，亦與日本、韓國、泰國、越南、馬來西亞及菲律賓等國代表進行交流，討論重啟跨境旅行及探詢疫後雙方觀光合作機會。

新冠肺炎疫情衝擊全球觀光，但隨著疫苗施打率提高，各國邊境已逐步開放。因此，此次觀光部長會議以「未來的旅遊：再生觀光」為主題，探討地區旅遊業的未來及各經濟體能採取哪些關鍵策略，加速後疫情的旅行和旅遊業復甦。

王國材在國家觀光情勢報告中指出，台灣以2050淨零碳排目標，持續推動向山致敬、向海致敬及自行車多元旅遊等策略，展現以人為本、深度體驗帶來的共好共榮，向與會經濟體觀光部長及代表展示台灣落實觀光永續發展、觀光為帶動APEC區域經濟成長的推進引擎。

王國材同時利用此次出席機會，分別與泰國觀光及體育部部長、菲律賓觀光部部長、越南文化體育觀光部次長、馬來西亞旅遊藝術文化部長、韓國文化體育部第二次長、日本觀光廳審議官等人進行場邊雙邊會談，推動疫後重啟雙向跨境旅行，探詢疫後觀光合作機會。

觀光局表示，透過部長層級交流，將有助提升台灣與其他APEC經濟體互相交流學習，共同邁向數位化轉型、人力資本開發、旅行便利化和競爭力、及永續觀光和經濟增長。

王國材20日中午亦與TTAA及ATTA泰國2大旅遊協會進行餐敘，深入交流及溝通未來台灣逐步開放國境，在觀光產業及國際推廣的準備工作。與會泰國業者表示，台灣為泰國民眾出國旅遊夢想目的地排名第二，旅行社持續接到何時能到台灣旅遊的詢問。

王國材對此表示，台灣已準備好歡迎國際旅客到訪，將責成觀光局加強與泰國觀光相關協會合作，推動送客互訪、刺激航班增班，以活絡旅遊商機、促進觀光產業復甦。