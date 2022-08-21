南投縣衛生局加強宣導，電子煙和紙菸成分一樣對人體健康有許多危害，易造成心血管和呼吸系統疾病。(南投縣政府提供)

衛生局長陳南松(右二)強調，若身邊朋友邀約你一起使用菸品請堅定拒絕，並提供6招拒絕方法。(南投縣政府提供)

國民健康署針對青少年吸菸行為調查顯示，台灣青少年首次吸菸原因前3名為「好奇」、「別人吸跟著吸」、「紓解壓力」；使用電子煙的學生吸食最主要的原因，竟是因「朋友都在吸」？衛生局長陳南松指出，南投縣電子煙危害防制自治條例」已頒布施行，若朋友邀約使用菸品，拒絕6招勇敢說不。

衛生局指出，縣內某職校生「小李」出於模仿和對菸品好奇，不但自己接觸使用電子煙，還在同儕間大肆販售，已有多人懵懂無知向其購買；因購買的同學被教官發現，坦誠是小李代購轉售給他，校方立即進行調查屬實並予嚴懲，也將行為人函送衛生局依規裁處，以達扼止作用。

陳南松說，電子煙和紙菸成分一樣對人體健康有許多危害，易造成心血管和呼吸系統疾病。衛福部食品藥物管理署於去年抽驗電子煙油，1059件電子煙檢體中，有932件含尼古丁，比例高達88％；電子煙的煙油含尼古丁比率極高，使用電子煙的人一樣逃不出尼古丁的控制。

陳南松表示，國內現行菸害防制法並未對電子煙明確定義，造成國內對該產品監管制度不明確，往往只對販售或輸入者，依菸害防制法第14條裁罰，造成電子煙有機可乘危害青少年身心健康。縣府在中央菸害防制法修法空窗期，經送議會審議及衛福部核定「南投縣電子煙危害防制自治條例」，於7月22日頒布施行。

南投縣電子煙危害防制自治條例中有3個重要規定：1.現行菸害防制法禁止吸菸場所亦不得使用電子煙，最高可處1萬元罰鍰。2.未滿18歲者使用或持有電子煙與相關器物，無故未完成宣導教育者可處父母、監護人1萬元罰鍰。3.販售、交付或供應電子煙給未滿18歲，最高可處1萬元至5萬元罰鍰。

陳南松強調，若身邊朋友邀約你一起使用菸品請堅定拒絕，並提供6招拒絕方法，包括一、 轉移話題：最近我買張新專輯，你要不要聽？二、 自我解嘲：我真的很膽小，不敢試啦！三、 告知理由：我爸媽管很嚴！四、 堅持拒絕：我真的不想抽。五、 友誼勸服：我不希望你使用電子煙！六、離開現場：我肚子好痛！藉機離開。

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