被各界質疑有箝制言論自由疑慮的《數位中介服務法》引起撻伐，蔡英文總統臉書被灌爆、行政院長蘇貞昌喊卡。捅出簍子的國家通訊傳播委員會（NCC）今緊急切割，周日上午發表聲明，強調《數位中介法》草案僅為初版，蒐集的各項建議都會審慎考量，沒有部分人士所稱「強推」之情事，與先前執意推動的態度大相逕庭。

NCC3點聲明如下：

一、草案僅為初版，將持續蒐集意見

NCC草擬之數位中介服務法僅為該會初步版本，於8月舉辦3場公開說明會蒐集意見，後續將審慎檢視、檢討各項不足之處。另一方面，關於規範範圍、執行方式及專責團體等會進一步討論，歡迎各界提供意見。

二、立法需要匯集民意，凝聚共識

草案尚未經該會之委員會議最後審議確定，也未提送行政院、立法院，因此沒有「需要撤回」的問題。網路議題繁雜且眾所矚目，NCC將持續保持開放的態度，聆聽外界建議。還望各界不吝提供寶貴意見與建言。

三、溝通過程公開透明，期望能理性討論

自由、安全及可信賴的網路環境需要各方利害關係人一起努力建構，NCC將秉持公開透明原則，持續與各方溝通，遵守自由民主法治的基本精神。

NCC解釋，關於公聽會暫緩舉辦一事，NCC身為獨立機關，任何對外政策仍需與各界（包括行政院、立法院及社會各方）協調溝通，才得以周延完善。

NCC強調，言論自由是台灣最珍貴的民主資產，也是憲法保障的權利，但諸多網路犯罪問題也亟需解決，該如何拿捏分際是門艱難的課題，希望本草案能回歸理性討論，促進相關政策之研議。