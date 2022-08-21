近年來全球因疫情影響，各行業的工作模式因而有了改變。根據未來論壇（Future Forum）年初發表的全球脈動調查，採用混合工作型態（在家上班+辦公室上班）比例增加至58%，以科技取代距離的解決方案，不僅增加了時間與人力的彈性，更成為了工作新常態。全球創新科技領導品牌Epson，宣布推出針對工業領域的遠程協作應用所設計的Moverio AR眼鏡BT-45C與BT-45CS：BT-45C可搭配指定Android手機型號連接，擁有高度的擴充性；另有附帶控制器一體設計的BT-45CS，帶給使用者更清晰、耐用、舒適的配戴體驗，全力支持企業遠端工作、智慧應用所需。全新的智慧眼鏡新品系列也將於8/24-8/27的自動化工業大展首度展出。

台灣愛普生視覺科技營業部副總經理黃少白表示：「近兩年受疫情的影響，限制了許多人員的移動，透過AR眼鏡的即時協作功能，不僅可以節省專家的移動時間，更可以正確且立即的指引現場人員完成操作，提升工作效率。此外，隨著元宇宙生態系的持續開拓，也間接加速推進了AR產業的發展，對於智慧眼鏡的規格要求及期待也愈來愈高。Epson身為AR領域的領航者，率先推出領先市場規格的BT-45C系列雙眼穿透式智慧眼鏡。搭載Epson第四代Si-OLED 1080P顯示畫面，進一步針對遠程協作優化工業設計，更內建聲音系統，為市場帶來更符合需求的AR裝置。」

因應工業領域的遠程協作需求，特別重視產品耐用度與使用者舒適度，全新Epson Moverio BT-45C系列通過美國軍規MIL-STD-810H防摔測試，符合IP52防水防塵等級，搭配ANSI 87.1安全護目鏡片，使用上更安全亦不必擔心意外所造成的損壞，展現值得使用者信賴的超高耐用度！同時，Epson為提升使用者體驗，加寬前額軟墊及頂部頭帶的設計，則使其固定性高且能夠分散重量；眼鏡的無鏡腳設計（如產品圖片三），讓配戴眼鏡的使用者也能享受智慧穿戴體驗。Epson BT-45C系列搭載獨家第四代光學引擎技術與全新升級的Si-OLED面板，大幅減少背光，為使用者帶來34度的廣角視野（Field of view, FOV），等同視覺落點在5公尺處以1,920X1,080的高解析度展現120英吋（約304.8公分）的細緻畫面，500,000：1的高對比度更帶來生動豐富的色彩。