為了留住杜蘭特，籃網高層真的什麼辦法都用盡了！根據《Heavy》記者鄧維尼21日爆料，籃網當前有意簽下自由球員「甜瓜」安森尼，藉以討好杜蘭特，希望可以讓杜蘭特收回交易申請，繼續留在籃網打完下個球季，問題是杜蘭特願意「買單」嗎？

「聯盟內已經出現一些討論聲音，那就是籃網很有興趣簽下安森尼，也許他們打算用來慰留杜蘭特，」鄧維尼表示，「預計籃網下個球季會用14人陣容，預留1個球員名額，然後可能讓班西蒙斯打到4號位置，才有辦法多打一些小球戰術。」

「籃網很明顯需要一名大個球員，但他們在補強內線方面，壓力並非很緊迫，他們可在本月底或下月初簽下老將，霍華就是一個不錯人選，還有懷塞德、柯迪席勒，」鄧維尼說，「籃網當然很期待年輕中鋒克萊斯頓，只想也要有一個備胎。」

其實早在2019年，杜蘭特與厄文就傳出希望籃網可以招募安森尼，可惜最後無疾而終，甚至杜蘭特今年提出交易申請之前，也有傳出杜蘭特希望安森尼來籃網打球的謠言，如今籃網認真打算簽下安森尼，目的無非想要討好杜蘭特，就看最後效果如何了。