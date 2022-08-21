柬埔寨詐騙事件頻傳，馬來西亞檳州前進黨主席黃家業曾拯救至少46名「豬仔」，日前他突宣布退出救援工作，原因在救回的46名「豬仔」中，藏有詐騙集團的眼線，為了幫助人蛇集團弄清楚政府救援的方式，才會願意返國，令黃家業心寒。

據《星洲日報》報導，黃家業曾多次參與拯救在柬埔寨被害人的行動，至少幫助46名「豬仔」返國，但他在上個月的某場記者會中突宣布，決定退出拯救「豬仔」的工作，他認為這項工作實在吃力不討好。

黃家業表示，他接觸90多名柬埔寨被害人，當中有不少人早已被詐騙集團洗腦、黑化，寧可留在當地繼續當詐騙，也不願意回家，90人當中僅有46人願意在他的協助下返國，且46人歸國後他也沒有機會和每個人見面，至今只看過17人。

最令黃家業感到心寒的是，有些被救回國的「豬仔」，其實是詐騙集團的眼線，他們為了解政府救援方式，與其他獲救「豬仔」混在一起返國，待熟悉整個救人過程後，會再替人蛇集團想出應對方式，使得後續拯救工作更加困難。

黃家業說，他為了拯救在柬埔寨的被害人，已自掏腰包花費18萬令吉的贖金，折合台幣約121萬元，起初救一個人的贖金僅1萬令吉，相當於台幣6.73萬，自從有網紅將贖金價格炒高後，贖金已愈來愈高，他救出的最後一名「豬仔」的贖金為5萬令吉，折合台幣約33萬元。

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