長江流域自7月以來，多地持續高溫少雨，降雨量較往年少4、5成。大陸水利部表示，未來幾天長江流域旱情仍將持續，中下游地區旱情形勢不樂觀。

央視新聞引述大陸水利部最新發布的資料顯示，今年以來，受西太平洋副熱帶高壓影響，長江流域內主要河湖來水明顯偏少，水位顯著偏低，出現了多年同期少見的乾旱災害。

截至目前，四川、重慶、湖北、湖南、安徽、江西等9個省市耕地受旱面積3299萬畝，有246萬人、35萬頭大牲畜因旱供水受到影響。

大陸水利部水文首席預報員胡健偉表示，預計未來幾天長江流域降水、來水總體仍將偏少，旱情仍將持續。後期隨著華西秋雨的到來，長江上游的旱情將逐步得到緩解，但中下游地區安徽、湖北、湖南、江西等地旱情形勢仍不樂觀。

針對旱情持續發展的形勢，特別是當前水稻等秋糧作物處於生長關鍵期、需水量大，大陸水利部自16日起，開始調度以三峽為核心的長江上游水庫群、洞庭湖水庫群和鄱陽湖水庫群，已累計向下游補水9.8億立方公尺。