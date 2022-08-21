今年中秋節提前至9月10日，與歷年9月中下旬才成熟的捕撈時期相比，大閘蟹普遍尚未「脫殼」，把酒持蟹賞月的場景今年恐難見。有業內人士預測，由於大陸蘇浙一帶罕見持續高溫，給養殖業帶來真正的大「烤」，同時養殖成本大幅提升，也讓今年優質蟹面臨量少價高的局面。

北京青年報報導，大陸全國夏季多地高溫突破歷史紀錄，大閘蟹的主產地江蘇蘇州、無錫、高郵和興化等地近期氣溫更是持續高達39℃以上。高溫一方面使湖中水分蒸發快，導致大閘蟹嚴重缺氧而死，另一方面也給湖域環境造成「優養化」，容易影響水草生長，造成大閘蟹食物鏈短缺。這對於大閘蟹來說，無疑是一場嚴峻的生死考驗。

「今年大閘蟹在幾次脫殼過程中，出現了比往年高得多的死亡率，所以等9月下旬大閘蟹上市時，優質好蟹肯定要面臨價格上漲的局面。」無錫江陰佳田大閘蟹養殖場的蟹農朱彥諦說，今年大閘蟹養殖是特別艱辛的一年，拔草、改底、餵食、增氧在烈日下進行都是非常辛苦的，因此當地聘請人工的成本上升20％。

朱彥諦說，自己目前共養殖大閘蟹200多畝，其中100畝為塘蟹，如果不採取應急措施，極有可能造成大閘蟹大面積死亡。「水淺的地方，要是有的螃蟹體質不好，肯定要死掉。所以我們這幾天在池塘裡持續打氧放水，不然的話，就跟煮開水一樣溫度會越煮越高。」

報導指出，大閘蟹一生要經歷5次蛻殼，每蛻一次，蟹就會長大一圈。每年8月中旬，開始進入大閘蟹最後一次蛻殼期，只有順利完成這次蛻殼才算成蟹。

陽澄東湖養殖戶夏根男說，高溫天氣螃蟹吃得少，擔心大閘蟹蛻殼吃力，成蟹會比去年小。據他的經驗，母蟹應該已經陸續開始蛻殼了，公蟹會再晚個15至20天，但今年有蛻殼推遲的跡象。夏根男說：「今年蟹子殼蛻晚，中秋時候蟹殼子還沒完全變硬，軟殼蟹出水就死掉了，我辛辛苦苦這半年就白幹了！」

多位蟹農表示，養殖成本上升有目共睹，養殖比往年更難。此外，除了高溫影響蟹的產量，今年南方部分產地退塘還耕，蟹產量相應減少，另外養殖飼料成本也在上漲。目前大閘蟹正處在第5次蛻殼期，最終上市價格難預期，「如果天氣很快緩解還能好一點，但優質大閘蟹的價格起碼上漲20％。」

按照陽澄湖大閘蟹協會的慣例，每年會在9月下旬統一時間開始捕撈，以確保大閘蟹同日上市，同時要佩戴協會發的當年款防偽標識才允許運出，但目前協會還沒有公布今年的開捕日期。