國民黨桃園市長參選人張善政參加活動時指出，民進黨政府的中介法就是威權復辟。(呂筱蟬攝)

國民黨桃園市長參選人張善政21日參加我愛平鎮親子嘉年華活動，針對民進黨桃園市長參選人鄭運鵬受訪時批他從頭罵到尾「一點都不佛系」，張回應表示，佛系不佛系要看場合，有些議題一定要仗義直言，譬如說論文、中介法，「這種事情怎麼可以佛系？」他不是說要批評，而是要大肆的呼籲，中介法就是一個威權復辟。

張善政說，像是中介法就是一個威權的復辟，一個網路專制法，所以一定要呼籲政府懸崖勒馬，不要再繼續往下走，不但是公聽會要暫停，一定要撤回重新草擬。至於中介法近期引發的爭議是否會影響藍綠政黨選情？他也說，中介法暴露了民進黨的心態，民眾心裡面會看得非常清楚，哪一個政黨才是對國家真的有利的，已經非常清楚了。

而外傳民進黨前立委鄭寶清傳出將脫黨參選桃園市長，鄭運鵬上節目專訪也談及此事，張善政則說，非常欽佩鄭寶清的為人，他不畏黨內的壓力，仗義直言，他如果真的要出來選，非常尊重他，而屆時參選人之間的比較，就交由鄉親投票時來決定。

張善政在參加活動致詞時也說，要帶給桃園政策願景，也提到他擔任台大教授時，指導的每一個碩士跟博士論文都是憑誠實跟良心一個字一個字跟學生一起寫出來的，裡面沒有一個字是抄襲的。所以他要帶着這個誠實帶到桃園市長崗位上、帶到市府裡。

第二個就是要將他的能力帶進桃園市府，他說，他是馬英九總統任內最後一任行政院院長，只有3個多月的任期，可是卸任的時候民調超過6成，證明說時間雖然很短，可是充分的顯示他做事情的能力。