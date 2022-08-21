羅昇(8374)將參加8月24日起展開的台北國際自動化工業大展(Taipei Automation)，本次展示主題為「智慧製造及數據採集」，展示項目結合Delta台達、EPSON、立茗、弗矽與PowerWalker等軟硬體設備，整合七大類產品實體，打造兼具綠能的高效智慧生產解決方案應用。

羅昇總經理李長堅指出，隨著疫情反覆升溫，無論是個人生活及工作模式都產生巨大改變，朝向共同協作及數位化發展，而企業也面臨缺工的情況，迫切尋求有效降低工廠人力成本、改善作業環境品質及提升生產良率的生產方式；亦驅動製造等相關產業加速數位轉型；而羅昇針對企業也提供一站式購足服務與智慧製造整體解決方案，可協助企業加速邁向智能自動化，提升整體工作效率。未來羅昇也將持續開發跨領域的新應用市場，包括推動半導體、能源等布局與創新服務。

本次羅昇的展出主題為「智慧製造及數據採集」，透過蒐集生產製造中的設備狀態跟資訊，搭配IP cam攝影機，提供設備稼動及調配的直覺式監控，打破產線管理的距離限制，增進緊急狀況的快速反應，有助於達成集中式即時操作及維護，進行數據收集、履歷儲存，供成品良率分析，經由整合各知名廠牌的機械設備和技術，加速孵化產業智慧製造。

同時羅昇也展出各式智慧製造展品與能源設備，智慧製造方面有利茗高精度對位升降平台，可執行面板移載組裝對立，搭配機械手臂自動修毛邊機，可配合製程做連動及運動控制；台達Delta自動插件機搭載DMV視覺系統做精準插件動作，適應多種夾具；EPSON柔震彈性供料機，提供高效整料、換料，滿足少量多樣彈性換線需求；能源設備方面有PowerWalker UPS系統與充電樁，當企業遭遇供電不穩及或異常高低壓狀況，提供設備供電及保護，推展電動車基礎建設場域，適用於各式產業以及製程部屬，實現智慧製造整體解決方案。