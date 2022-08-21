有些人一旦陷入愛情，就會失去自我、凡事以另一半為主，彷彿全世界只剩下對方。這樣的感情一開始會讓人感到甜蜜，但久而久之容易造成負擔。今天幫大家點名3個「戀愛時超黏人」星座，有些是缺乏安全感，有些則是單純佔有慾超強，眼裡容不下伴侶有其他朋友，讓我們一起來看看有哪些星座上榜吧！

🧡雙魚座-愛投羅網鎖定你

你就是我的白馬王子。(圖/翻攝自觸mii)

雙魚座天生就是一台戀愛機器，感情總是來的快，去的也快。但他們一旦陷入情網，就會把這段感情談的轟轟烈烈，恨不得自己是電影男/女主角。他們如此浪漫、為愛而生的個性使他們一整天都希望能和另一半待在一起，當童話故事的王子公主。但現實不是童話故事，這種光景維持不了多久，數個月後雙魚的另一半就容易對其感到厭煩，尤其雙子跟射手座，巴不得趕快逃。

🧡巨蟹座-我的字典裡沒有放棄

我不要再為愛變得患得患失~(圖/翻攝自觸mii)

巨蟹座並不是渴望童話故事般的愛情，但他們極需要安全感。敏感的巨蟹座對於感情更是容易患得患失，談起戀愛就希望對方在身邊陪伴。但不同於雙魚座，巨蟹比較傲嬌，他們常常表面上裝做不在乎，但心裡想著「為什麼還不來哄我？」不過他們也算好哄的，他們不要求轟轟烈烈，喜歡細水長流的愛情，所以只要默默地陪伴在巨蟹身邊，他們就會很滿足了。

🧡天蠍座-就這樣愛你愛你，隨時都要一起

你為什麼說謊？(圖/翻攝自觸mii)

為什麼天蠍座會黏人？原因就是他們佔有慾太強烈。天蠍座愛上一個人就會超堅定的維護這段戀情，同時也會黏住對方不放。不同於以上兩星座，天蠍的控制欲也超重。只要另一半消失在他們的掌控或視線範圍內，他們就會下意識地開始腦補一堆傷心事，想著另一半在做什麼、與誰見面。但說實在的，天蠍的直覺也非常強，所以不要想逃過他們的法眼。除非你魔高一尺，道高一丈，不然你只要有點不對勁，他們馬上就會看出來。