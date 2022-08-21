股神巴菲特掌理的柏克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway）19日取得主管機關批准，可收購西方石油（Occidental Petroleum）至多50％的股權，激勵西方石油股價狂飆近10％。

消息出爐後西方石油19日股價收盤躥升9.9％，報71.29美元，今年以來累計狂飆約146％，表現遠遠超越大盤，標普500指數同期下跌11％。

根據19日出爐的文件顯示，聯邦能源管理委員會批准柏克夏收購西方石油至多5成股權的請求。柏克夏於7月11日提出申請，當時握有西方石油18.72％的流通在外普通股。

聯邦能源管理委員會（FERC）能源市場監管部門主管克萊（Carlos D. Clay）批准柏克夏的申請，表示該公司提議的交易符合市場利益。

巴菲特看好西方石油的成長前景與管理階層，今年以來柏克夏多次加碼西方石油，目前約持有1.885億股普通股，持股比重已達20.2％，已經跨過將西方石油部分獲利列入自家財報的門檻，可望為柏克夏增添數十億美元獲利。

除此之外，柏克夏還握有西方石油100億美元的特別股，以及價值50億美元或額外8,390萬普通股的認股權證。若行使認股權證可讓持股增加至近27％。

柏克夏可繼續增持西方石油持股後，市場猜測柏克夏最終可能收購整家公司。柏克夏股東－Smead資本管理公司總裁史密德（Cole Smead）表示，巴菲特便能在低於70或75美元的價格下，持續加碼石方西油。

馬里蘭大學史密斯商學院金融教授卡斯（David Kass）認為，巴菲特最終可能收購整家西方石油，柏克夏可能是為了讓FERC批准非控制股權，才設下5成上限，巴菲特顯然有意買進更多股票。截至目前，最高買進價格為每股60.37美元。

巴菲特在看過石方西油的年報後決定投資，同時看好該公司的成長與執行長霍盧布（Vicki Hollub）的領導能力。