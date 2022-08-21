日本經濟新聞19日報導，大陸為環境相關項目融資的綠色債券發行額正在迅速增加。2022年1月至6月的發行額較去年同期相比幾乎翻了一倍。為了吸引國際資金用於實現脫碳，大陸政府正推動制定標準等。

報導說，據美國洲際交易所（ICE）統計，大陸企業和地方公共團體等發行的綠色債券金額達578億美元。由於利率走向的不確定性，全球綠色債券發行正在減速，在此背景下，大陸的發行量增長顯得尤為突出。

金融機構和公益、工業等行業發行綠色債券的情況較多。在推動脫碳的基礎設施等需要大量資金的領域，綠色債券發行量增加。日本綜研的高級經理王婷指出，大陸希望吸引來自世界各地的資金。

報導稱，大陸在定義綠色專案（即資金用途）方面正在向國際標準靠攏。除了推動制定國內規則外，2021年11月，關於規定哪些事業有利於環保的分類法，大陸公佈了一份文件「可持續金融共同分類目錄」，顯示了與歐盟的相通項。

2022年6月更新標準後，被大陸和歐盟認定為有利於環保的經濟活動數量增加。中國銀行法蘭克福分行根據更新後的共同分類目錄發行了綠色債券。王婷認為，通過與歐盟確定共同分類目錄，大陸企業在海外發行的綠色債券將會增加。

報導也指出，課題依然存在。綠色債券包括經協力廠商機構認證的債券和發行體自行宣佈的債券。ICE資料顯示，2020年上半年大陸的協力廠商認證綠色債券發行額所占比重低於其他國家。

此外，籌集的資金經常用於其他目的。在大陸，政府和行業團體制定的綠色債券標準不統一。假裝環保實則不然的「洗綠」行為受到指責。

今年7月，大陸政府公佈了綠色債券的統一標準「中國綠色債券原則」，著手解決有關問題。方針是，鼓勵發行體獲得協力廠商認證，並將資金100％分配給綠色專案。