民進黨台北市長參選人陳時中21日一早到士林市場拜票，了解市場營業情形與市民的需求。（鄧博仁攝）

民進黨台北市長參選人陳時中21日一早到士林市場拜票，了解市場營業情形與市民的需求。（鄧博仁攝）

民進黨台北市長參選人陳時中21日上午前往北投市場拜票及慈諴宮媽祖廟參香，攤商更送上鳳梨和白蘿蔔，祝福他在選戰期間能有「好彩頭」。（黃婉婷攝）

民進黨台北市長參選人陳時中日前喊出成立「都更特戰隊」優先介入危險宅，並提高TOD容積獎勵等，遭網友批評老調重彈，前台北市副市長張金鶚更直言容積獎例不是「萬靈丹」。對此，陳時中21日受訪表示，容積獎勵確實不是萬靈丹，政府須透過公權力介入才行，他還揶揄老調重彈的主因是「老調沒做好」，若做好就不需再彈。

陳時中上午前往北投市場拜票及慈諴宮媽祖廟參香，出發前還發生意外撞倒店家攤位的小插曲，讓老闆臉有點「囧」，但一路上仍有支持者高喊「凍蒜」，攤商更送上鳳梨和白蘿蔔，祝福他在選戰期間能有「好彩頭」，也有攤商嗆他「人前人後要始終如一」。

陳接受媒體聯訪時表示，在市場拜票時偶爾會影響店家生意，他感到非常抱歉，未來會非常小心，希望大家平安發財，也提醒大家在行走時要遵守指揮，比較不會妨礙秩序。談及市場有多個攤位還沒出租，頗需疫後振興，他指出，未來台灣整個開放是必然的，現在政府正準備振興，相信未來會越來越繁榮。

談及張金鶚認為提高容積獎勵並非都更萬靈丹，他立刻回說「對」，還得透過都市計畫和其他方式來做；最早都更自治條例剛通過時，政府都以為這是萬靈丹，以為提高民間單位意願就能把都更做好，但經過20年，現況證明這是不可能的事，政府必須透過公權力介入，都更才有可能往前走。

面對網友批評政見「老調重彈」，他則說，老調重彈是因為老調沒有做好，如果做好就不需要再彈，所以重彈有必要性，而他要來競選台北市長時，一定會對市政陳痾有期待，需要提出相應做法，這樣入主市府才有意義。

至於綠營內部有縣市長參選人羨慕說，陳時中的競選陣容相當豪華，讓黨內部分人士相當吃味。他則說，黨內各個團隊都非常堅強，大家細細品味就會了解，每個團隊都非常堅強。