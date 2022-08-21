1名女網友於臉書爆料，母親去年將舊家承租給房客，卻在房客退租之際發現有搬家公司在搬傢俱，包含冷氣、冰箱、洗衣機、流理台等皆遭搬走，便報警同時聯絡房客，沒想到對方聲稱家中遭小偷，至今都還未查出兇手是誰，貼文一出，網友們紛紛回應：「我家也曾經被偷過⋯最後索性不附任何家具家電了」。

1名女網友於臉書社團《爆怨公社》爆料，母親去年3月將舊家出租，租約到今年8月，但日前發現舊家有搬家公司正在搬傢俱，打算上門詢問租客卻吃閉門羹無人回應，便請房仲出面幫忙。

原PO說，透過房仲轉述才得知出租處原先附給租客使用的3台冷氣、1台冰箱、1台洗衣機、1組流理台均遭搬走，嚇得她們立刻報警處理，但房客卻辯稱是遭小偷，稱先前將鑰匙出借給友人，回家就發現電腦遭竊，還交出當時的報案證明。

原PO說，警方僅查出價值5萬元的流理台遭轉賣9000元，但究竟是遭何人竊走仍不得而知，此外，房客雖承諾賠償，卻又稱聯繫不上當時借走鑰匙的友人，讓案情陷入羅生門，她不知道該如何是好。

文章曝光後，網友們紛紛留言：「真的很可惡欸，以後不要買這麼高價位的傢俱租人了」、「我家被偷六個小時更扯，鍋碗瓢盆、還有棉被寢具都搬走」、「我家也曾經被偷過⋯最後索性不附任何家具家電了」、「契約是房客的名字，他就是要負責」、「這也太扯」。