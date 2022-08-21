知名直播主連千毅20日爆出與超辣老婆「娜美」（石帕玉），為了一條黑絲襪起嚴重爭執，懷疑娜美外面有小王，而娜美第一時間就發文狠批連千毅「心理變態」更直呼要離婚，連千毅則是開直播強調自己深愛對方，也沒虧待過她，堅持不會離婚，沒想到隨後就遭娜美打臉，雙方隔空開戰你來我往，引起大批網友關注。但眾人沒想到在連千毅直播結束後，娜美還持續爆料，並抖出連千毅栽贓她外面有男人的「真實內幕」，再度令網友傻眼。

連千毅開直播以來，就經常在網路上製造各種話題，也曾多次曬出他陪伴老婆及家人外出時的模樣，展現愛妻、愛家的好男人形象。不料，老婆娜美卻在昨（20）日晚間在個人臉書上發文表示「連千毅有多恐怖，家醜不可外揚，但這種心術不正的公眾人物就是要公諸於世，昨天晚上他帶家人去買東西，回來我看到他手上拿了一個絲襪，然後今天下午傳這個影片給我，接著娜美憤怒表示「自導自演的心理變態，無非就是要把他的錯誤嫁禍給我，好讓他的錯誤合理化，想好聚好散他卻一直使用小人招數」，兩人爆發嚴重口角，9年婚姻疑似亮起紅燈。

隨後連千毅便開啟直播，解釋兩人爭吵的原因，但內容除了爆料老婆疑似外遇外，還強調自己真的很愛對方，並從來都沒有虧欠過她，想要豪宅、名車、香奈兒名牌包一樣都沒少，甚至還給對方1000萬台幣的安家費等等，只希望老婆把家裡照顧好；他還在直播中猛讚老婆乖巧、是他見過最好的女孩子，因此不可能會離婚，希望娜美能消氣。

但馬上就遭到娜美在底下留言爆料他「虛偽」，還有1000萬的來源並非匯給她，狠嗆連千毅「搞一些見不得光的醜事」，還強調自己等連千毅簽了離婚書她才刪文，而連千毅也在老婆爆料後沒多久趕緊關掉直播。

不過娜美還持續在底下留言爆料，並公開這場「黑絲襪內幕的SOP」，表示「絲襪影片是他故意自己買、自己拍影片要嫁禍、栽贓給我我外面有男人，錯都是我不是他」，痛批連千毅「真的很卑鄙無恥」，兩人徹底鬧翻，網友也等著看連千毅接下來的回應。