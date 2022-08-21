先前謠傳湖人積極想用韋斯布魯克跟籃網交換厄文，也讓杜蘭特、韋斯布魯克這個昔日雷霆搭檔重新結合，卻始終停留在謠言階段，《ESPN》資深記者麥克馬洪最近嚴正否認這個謠言，「在NBA一切事情都可能發生，唯獨杜蘭特和韋斯布魯克復合絕不可能。」

也難怪麥克馬洪如此看衰杜蘭特重新跟韋斯布魯克聯手的可能性，畢竟兩人雖在雷霆當過多年隊友，但在杜蘭特2016年夏天毅然選擇跳槽勇士，且在勇士完成2連霸，韋斯布魯克不只一次明嘲暗諷杜蘭特的抱團行為，兩人關係也瞬間交惡。

儘管隨著時間過去，杜蘭特與韋斯布魯克之間恩怨逐漸消散，可是兩人當前身價已經大不同，因為杜蘭特仍然可在場上展現主宰力，反觀韋斯布魯克上季待在湖人徹底打壞自己身價，如今已被看成「毒藥」合約擁有者，湖人想丟他出去都難。

畢竟當前湖人想跟籃網完成這個韋斯布魯克、厄文互換交易的可能性很低，就算真的發生了，杜蘭特也不一定想要繼續留在籃網打球，甚至可能因為這筆交易成真，繼續加深杜蘭特想要離開籃網念頭，畢竟他已經完全不想再跟韋少聯手，籃網高層或許也清楚這點。