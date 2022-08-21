立法院「永續發展委員會」與「台灣永續教育聯盟」，將於23日在立法院民主議政園區召開「台灣永續教育未來議事廳」，針對聯合國17項永續發展目標（SDGs) ，發表「台灣永續教育行動宣言」，要以教育改善人們思維，確保人們不再只顧著發展經濟卻傷害了地球。

「台灣永續教育聯盟」緣起於4月22日「RA100 地球解方高峰會」，5％ Design Action社會設計平台邀請一群來自台灣民間的社會創新機構、青年、學界、企業和所有教育學習領域的參與者所發起的「永續教育聯盟」，將以持續性的努力與行動，號召所有地球公民積極應對世界面臨的永續發展挑戰。

目前「台灣永續教育聯盟」以「雜學校」創辦人蘇仰志為總召集人，並由6個重要團隊領頭號召，包括「kills for U」、文化大學「永續創新學院」、「城市浪人」、「台灣童心創意行動協會」、「優樂地永續」以及「Impact Hub Taipei，另外尚有近30組長期在各領域深耕的聯盟一起推動。

蘇仰志表示，近年全球共同面臨的危機，包括：極端氣候、生物多樣性的大規模喪失、汙染、流行病、極端貧困和不平等、暴力衝突以及其他環境問題，都因新冠肺炎大流行而加劇，因此必須進行根本性的轉變。

聯盟深信教育是能改善人們思維和世界觀的強大助力，它能夠將經濟、社會、環境與各面向永續發展進行整合，確保人們不再只顧著發展經濟卻傷害了地球，而是要顧及全球生命的福祉。