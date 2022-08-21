竹市警第一分局20日晚間到KTV手持「高薪出國！小心無法回國！」等手板，提醒青年朋友小心被騙出境的求職風險。（新竹市警第一分局提供／陳育賢新竹傳真）

近來柬埔寨人蛇事件成為新聞焦點，但仍有年輕人不聽勸阻執意前往，新竹市警察局第一分局20日晚間針對年輕人常去的KTV展開臨檢，警方手持「高薪出國！小心無法回國！」等手寫板，提醒青年朋友小心被騙出境的求職風險。

警方表示，國人因高薪吸引被誘騙到東南亞等國的人數不但越來越多，各種不人道剝削、甚至活摘器官等恐怖且駭人聽聞的事件也是層出不窮，但因所有犯罪事證都在境外，且被害人滯留在國外也無法連繫。

市警第一分局為發掘潛藏被害人，近來密集查訪轄區內46名出境至柬埔寨等國工作者家屬，目前有4件失聯情況，除通報外交部外，也持續與家屬保持連繫。

市警局長郭士傑呼籲民眾在找工作時能夠「加強查證、注意安全、勿信詐騙」，若有任何問題也可就近到各處派出所詢問，一切努力就是要阻斷任何可能的詐騙風險。

他強調，網路境外徵才求職有高機率是詐騙，若民眾遇到不需要經驗、高薪、出國、輕鬆等話術，務必要多加求證小心提防，以防成為人蛇集團的肥羊，警方針對此類詐騙也將全力查緝，尋根瓦解詐騙集團，保護民眾安全。