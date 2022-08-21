香港影帝黃秋生曾經是香港首位獲頒電影、電視作品、舞台劇等領域最高獎項的男性演員，也是香港第二位在演唱、電影及電視作品領域獲頒獎項的藝人，曾出演電影《想飛》、《無間道》、《頭文字D》等。他20日在臉書透露助理離職的訊息，沒想到卻有大批粉絲留言「應徵」，連黃明志、杜汶澤、莊韻澄都自帶簡歷前來應徵，逗笑了不少網友。

黃秋生20日PO出助理離職消息，「本人助理，吳月女士（ moon ng ) 九月離職，以後她所有事情與本人無涉。」網友紛紛留言表達應徵助理的意願，還不忘附上各自的簡歷。有趣的是，杜汶澤也留言詢問是否需要台灣分區助理，稱自己甚至可以免工資、上班自備食物及交通工具，還不忘大談自身優勢「有超過二十年駕駛經驗，絕不甩尾，從事演藝工作近三十年，對各崗位運作瞭如指掌。」

黃明志不甘落後，迅速現身詢問黃秋生是否需要東南亞區助理，表示自己會講粗口、駕車玩手機、有豐富進警察局經驗，奇葩優勢笑翻網友。甚至有網友詢問：「要去柬埔寨你OK嗎」。其中，最靠譜的竟然是莊韻澄的履歷，她透露自己有豐富的女秘書經驗，還能「提供愛心飯盒或外賣，穿著雇主要求制服上班及接送」。看到這樣激烈的「應徵」畫面，網友笑説「秋生哥的waiting list星光熠熠」，甚至還有網友提議「既然免工資就都請了吧」。