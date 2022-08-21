首趟「陸海新通道」海鐵聯運中亞班列，20日從大陸新疆烏魯木齊國際陸港區駛出，之後將經霍爾果斯口岸出境，發運至哈薩克的阿拉木圖。

中新社報導，該班列搭載越南產2500噸白糖，由越南海防港通過陸海新通道海鐵聯運班列從廣西入境，經重慶至烏魯木齊。再經中鐵聯集烏魯木齊中心站，搭乘烏魯木齊國際陸港區中亞班列。

報導指出，該方式是將原有在海港完成的過境業務，延伸至烏魯木齊綜合保稅區，在該保稅區現有的功能基礎上增添轉口貿易功能，發揮鐵海聯運優勢，實現物流運輸無縫對接，解決海運無法到達中亞地區的貨櫃問題，降低口岸查驗率，縮短通關時間，且提升貨物運輸時效。

據烏昌海關相關負責人介紹，此次班列的成功開行可進一步發掘通道＋區域聯動發展優勢，為西部陸海新通道建設進一步拓展新「絲路」取得新進展。等到常態化開行後，將進一步縮短大陸西部地區與國際之間的時空距離。