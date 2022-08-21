蔡培慧排定以13天時間，每天徒步1個鄉鎮市區拜票，尋求鄉親的支持。（蔡培慧競選總部提供）

年底九合一大選進入倒數！民進黨南投縣長參選人蔡培慧昨起展開「百里前行，南投升級」行動，從8／20到9／1日以13天時間，每天徒步1個鄉鎮市區拜票；昨日從國姓鄉出發，今天展開魚池鄉拜票行程，上午於全家集合後，隨即於市場及魚池街等掃街，透過一步一腳印尋求南投鄉親支持。

「成功出發、硬頸精神」！蔡培慧說，她昨天選擇在國姓鄉鄭成功雕像前舉行記者會，強調從「成功出發」象徵選戰順利成功，並效法客家鄉親硬頸精神，面對難關一關一關的克服，不僅是縣長選舉的難關，也是南投縣發展的難關；南投縣發展觀光不只是造橋鋪路，做農業也沒有建立自己的品牌。

蔡培慧強調，未來她會針對科學園區、工業區來發展，觀光將各點整合，有循環的觀光公車；國姓鄉因國道六號有進展的地方，也有受影響的地方，未來會針對中潭公路開發觀光及文化園區，振興草屯、國姓、埔里沿線觀光產業，讓鄉親知道選會做事的人很重要。

蔡培慧每天徒步1個鄉鎮市區拜票行程，今天到魚池鄉一步一腳印尋求選民支持，8／22日到仁愛鄉廬山部落甜蜜商店→春陽部落→霧社，8／23前往集集鎮家戶掃街拜票；依序為中寮鄉、名間鄉、竹山鎮、草屯鎮、埔里鎮、信義鄉、水里鄉、南投市、鹿谷鄉。