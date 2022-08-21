威爾史密斯（Will Smith）憑電影《王者理查》（King Richard）首度贏得奧斯卡影帝，然而在當天的頒獎典禮上，因主持人克里斯洛克（Chris Rock）的玩笑冒犯到威爾史密斯的妻子，威爾史密斯上台賞了克里斯洛克一巴掌，引起全球影迷與粉絲轟動。

威爾史密斯曾透露在第一時間聯繫克里斯洛克，卻被他以「還沒準備好談論這件事」拒絕。事發至今數個月後，威爾史密斯也坦承仍在深刻的反省中，直言：「我沒有達到大家的期待，不符合大家對我形象的期望，我承認真的犯錯了，我真的感到很後悔，希望大家能見諒。」

這段時間威爾史密斯一直保持低調，日前久違地在個人IG上發佈一則影片，只見影片中一隻小猩猩小心翼翼地走到大猩猩身後，怯生生地戳了戳牠的背，但大猩猩卻一臉生氣，甚至衝過去要攻擊小猩猩，而威爾史密斯則在影片中寫下，「這就是我試圖回到社群媒體的樣子。」似乎藉由影片中的小猩猩與大猩猩的互動，暗示自己想回歸但不被大眾（大猩猩）所接受的沮喪與失落。

不過，此文一發出，立刻吸引超過90萬人點讚，粉絲紛紛湧入貼文底下安慰他，「你很棒，我們愛你」、「我們好想你，歡迎回來」還有粉絲為他加油打氣，「每個人都會經歷這些，你是人類，就像我們其他人一樣，回來吧。」流行天王小賈斯汀（Justin Bieber）也留言，「我們想念你。」令粉絲看了相當心疼。