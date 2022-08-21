85歲資深港星謝賢（四哥）上個月被捕捉到嘴巴歪斜、走不穩，遭外界質疑中風，謝賢的健康狀況引發關注，近日就有網友直擊，謝賢手拿拐杖現身商場，他戴鴨舌帽、太陽眼鏡，穿搭超有型，精神不錯的謝賢活動自如，全程無需他人攙扶，網友也大讚：「英姿颯爽帥氣」。

網友在小紅書曬出野生謝賢現身商場照，他戴鴨舌帽、太陽眼鏡，白色皮外套再搭配貼身、微破洞長褲，穿搭超有型，謝賢雖然手拿拐杖，不過活動自如、健步如飛，全程無需旁人攙扶，謝賢除了和友人拍照留念外，他也大方和路人合照，作風相當親民，目擊謝賢的網友還大讚：「依然英姿颯爽帥氣」。

網直擊野生謝賢。（圖／取材自小紅書）

謝賢雖然手拿拐杖，不過活動自如。（圖／取材自小紅書）

85歲謝賢的健康屢次引發關注，近年頻傳中風，他上個月以《殺出個黃昏》奪下第40屆香港金像獎最佳男主角，成為香港電影金像獎最年長的影帝，但他上台領獎時被捕捉到嘴巴歪斜、走不穩，外界很擔心他中風。

該片監製林家棟事後則透露，謝賢沒有行動不便，認為謝賢在典禮當天戴墨鏡，視線比較不清楚，手腳當然就沒那麼靈活。同時，林家棟提到，他與謝賢仍保持聯絡，兩人有相約去吃飯，每次見面對方精神都很好，林家棟還透露已經在為謝賢準備新劇本。